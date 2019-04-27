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90 лет в Чернобыле: Украинский долгожитель рассказал о своей жизни в опасном регионе
Житель Чернобыля Леонид Рындюк, которому уже 90 лет, рассказал о секретах долголетия. Как передает replyua.net, историю о жизни долгожителя снял «BBC News Ukrainian». Сообщается, что Рындюк живёт в Чернобыле с 1929 года. После катастрофы на Чернобыльской АЭС мужчина уехал из региона, но из-за проблем с жильём вместе с супругой вернулся в чернобыльскую зону в 1993 году.
«1 мая 1986 года губы сохли, и гадость такая была горькая. Чувствовалось, что это была радиация. Но нам никто не говорил, и нам даже не давали респираторов», - рассказал житель Чернобыля. Его словам, сейчас у него нет никаких проблем со здоровьем. Также Рындюк поделился секретами долголетия. Он считает, что всю свою жизнь нужно работать, бросить вредные привычки. Сам он не пьет и не курит, однако в питании особых предпочтений нет, часто ест колбасу, мясо. Кроме того, секрет долголетия в спокойствии.
«Мне спокойно. Никто не тревожит… Не надо бояться. Если вам написано, что вы будете 100 лет жить и работать, значит, будете жить. А если будете лодырничать — нет», - рассказал долгожитель. Он признается, что если бы бросил работать, то, наверное, давно бы уже умер. У долгожителя детей нет, жена умерла около года назад. Однако у Рындюка много кошек, которые спасают его от одиночества. Один раз в неделю он ездит в Иванково, чтобы закупить продукты.
Теги: Чернобыль, опасность, долгожитель, регионы, чернобыльцы
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