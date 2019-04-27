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Есть план: Украина накажет РФ за российские паспорта на Донбассе
Украинское правительство вводит против России жесткие санкции из-за дерзкого решения президента Владимира Путина по жителям ОРДЛО
МИД Украины разрабатывает суровый ответ на упрощение выдачи паспортов жителям самопровозлашенных «ЛДНР». Об этом в Twitter написала пресс-служба ведомства со ссылкой на министра Павла Климкина.
Глава МИД в эфире телеканала «Интер» заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за недавнего указа президента Владимира Путина. По его словам, ответные меры должны оказать дополнительное давление на руководство Кремля. Они предусматривают целый пакет ограничений: «секторальных и экономических».
Павел Климкин подчеркнул, что в этот раз правительство Украины не ограничится персональными санкциями, которые были введены после столкновения с российскими спецслужбами в Керченском проливе. По его словам, под новые ограничения могут попасть «люди и компании, которые составляют основу кремлевского режима». Министр отметил, что у дипломатов «есть определенные креативные идеи». Но пока чиновник решил не раскрывать все карты.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, план
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