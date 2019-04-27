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Где смотреть онлайн Мариуполь - Шахтер: расписание трансляций
27.04.2019 14:20
В матче 26-го тура чемпионата Украины сыграют донецкий "Шахтер" на выезде будет играть с "Мариуполем". Встреча первой и пятой команд турнирной таблицы пройдет на стадионе имени Владимира Бойко.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "Шахтер".
Встреча 26-го тура украинского чемпионата начнется в 14:00.
Прямую трансляцию донбасского дерби можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 1".
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: шахтер , Мариуполь, расписание, трансляция
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