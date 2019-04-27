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Грозы и шквалы: что ждет украинцев?
27.04.2019 10:07
В субботу, 27 апреля, в Украине ожидается штормовое предупреждение, которое ознаменуется грозами и шквалами.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"27 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, гроза, прогноз погоды
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