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Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона
В законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык.
Верховная Рада устранит преграды к подписанию закона о языке в середине мая. Об этом заявил глава парламента. По его словам, проекты постановлений об отмене языкового закона отклонят. Их поступило аж четыре, при том, что голосование состоялось только в четверг. "Сегодня" в эксклюзивном интервью расспросили у спикера Андрея Парубия о языковых новациях и особенностях их принятия.
- Андрей Владимирович, какова основная цель принятия закона о языке и какие проблемы он должен решить?
- Прежде всего надо отметить, что в украинском законодательстве образовался вакуум в вопросе государственного языка. После того, как Конституционный суд отменил закон Колесниченко-Кивалова, у нас фактически сфера применения языка оказалась без законодательного урегулирования. Прямая норма Конституции, которая предусматривает, что украинский язык является государственным, не имела механизмов имплементации. И, собственно, закон Украины о применении украинского языка и имел целью снять любые противоречия, чтобы не было никаких спекуляций, чтобы из-за недоразумений не возникало никаких конфликтов. Чтобы законом была полностью урегулирована сфера использования украинского языка.
Кроме того, мы знаем и насколько этот закон является важным в понимании безопасности и гуманитарного развития. В течение 400 лет 120 раз украинский язык запрещали различными способами. И фактически этот закон дает возможность создать целую сеть поощрительных мер для изучения всеми гражданами Украины украинского языка.
В частности, в законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык. Обязательное значение он имеет для государственных чиновников. Но он не включается в частную сферу и в религиозную сферу.
Этот закон, наоборот, является объединяющим, потому что он снимает любые спекуляции и способствует развитию изучения украинского языка. Я напомню: когда мы принимали решение о дублировании фильмов на украинский язык, в обществе была тревога. А потом все аплодировали, когда видели просто непревзойденные переводы на украинский язык мировых фильмов. Когда мы вводили квоты, тоже многие беспокоились и думали, что будут трудности. Но потом мы увидели, как десятки и сотни новых групп, новых исполнителей появились на нашем радио и телевидении, и все общество аплодировало. И я уверен, что так будет и с законом о языке. Он даст лишь еще больше возможностей для развития творчества, для наших художников, для развития украинской культуры, украинского кино, которое вновь сегодня находится на этапе большого возрождения. И поэтому я убежден: язык объединяет. И этот закон будет еще одним этапом для объединения всех украинцев от Востока до Запада и от Севера до Юга.
- А что конкретно внедряет закон?
- Там есть ряд очень конкретных норм, предусматривающих необходимость знания украинского языка, в частности, всеми государственными служащими. И это понятно. Потому что если государственный служащий не владеет государственным языком, он не может полноценно оказывать услуги, когда к нему обращается кто-либо из граждан Украины.
Предполагается, что каждый, кто хочет получить гражданство Украины, должен получить сертификат и пройти бесплатный экзамен на знание украинского языка. Предполагается 90% для использования украинского языка на украинских телеканалах. Предполагается, что в каждой точке продажи – будь то книжный магазин или киоск – должно быть, как минимум, 50% литературы на украинском языке. Фактически речь идет о защите украинского языка, о защите украинской продукции. И ни в коей мере не об умалении любого другого языка или коренных народов, или национальных меньшинств.
Хочу особо подчеркнуть – это закон о защите украинского языка. Согласно украинскому законодательству, есть отдельный закон о языке национальных меньшинств, а этот закон – о развитии, функционировании украинского языка.
- То есть принудительной украинизации никто проводить не будет?
- Фактически многие из этих норм, в частности, о том, что государственные чиновники должны знать украинский язык, предусмотрены и во многих действующих законах. Данный закон подытожил все, которые есть, новации в разном законодательном поле. Кроме того, мы использовали лучшую практику других европейских стран – например, Франции: они имеют закон о языке, так же, как Украина, как и многие другие европейские государства, наши соседи, Польша, Литва, Латвия. И мы очень много заимствований, собственно, взяли из тех законов, которые есть в странах Европейского Союза, и имплементировали эти нормы в украинское законодательство.
- Но часть депутатов заявила, что закон о языке несет риски раскола общества. Почему вы уверены, что рисков нет?
- Потому что я убежден, что именно эти депутаты всегда занимали позицию против украинского языка и все время были сторонниками, в частности, позиции России по этому поводу. Кстати, напомню для них, что год назад в Российской Федерации тоже был принят закон о языке. Но гораздо жестче – не сравнить с тем, который есть в Украине. То есть если Украина опиралась на европейские образцы, то имеется много различий между украинским и российским законом, собственно, вопрос европейскости.
Для меня нет никаких сомнений, и весь опыт, о котором я говорил, это подтверждает – и опыт дублирования, и опыт распространения украинского кино и украинской песни – язык объединяет. Кроме того, язык – это важный аспект безопасности и обороны. Это важный аспект гуманитарной и информационной защиты Украины. И в данном случае, поддерживая украинский язык, развивая его, мы строим фундамент украинского государства. Никто не будет этим заниматься, кроме самого государства Украина. И только Украина как государство имеет и долг, и задачу максимально развивать и способствовать развитию украинского языка.
- Но как избежать споров на языковой почве?
- Я думаю, что эти спекуляции были и будут. Но с принятием каждого закона их становится все меньше. И вы спрашивали, как шла работа с фракциями, насколько просто или непросто было найти голоса. Конечно, в начале были дискуссии, потому что закон достаточно объемный. И по каждой из позиций происходили определенные согласования и поиск компромиссов. Но в конце концов большинство фракций парламента, прочитав закон и его конечную редакцию, публично заявили, что поддерживают закон.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, Рада, язык, Парубий
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