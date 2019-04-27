Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому

27.04.2019 20:40

Украинский олигарх Игорь Коломойский завил о своей готовности консультировать будущего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Коломойский сказал в интервью телеканалу НТВ.

«Он взвалил себе на плечи большой груз, и в первую очередь это его ответственность. Да, мы надеемся, что он справится… Я готов помогать ему советами и иногда помогать, но это не является массовым явлением», — отметил бизнесмен

По словам Коломойского, последний раз он созванивался с Зеленским дня 2−3 назад.

Источник : https://donpress.com