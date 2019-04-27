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Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
Дмитрий Разумков сделал заявление о планах.
Спикер штаба победителя президентских выборов Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мир в стране должен наступить исключительно на условиях Украины.
Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина", подчеркнув, что метода, "как завтра закончить войну", нет ни у кого, однако "есть понимание, что нужно делать, чтобы этот мир наступил".
"Мир должен наступить на условиях Украины. Если пойти по тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем", – отметил Разумков.
Разумков назвал указ главы РФ Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям самопровозглашенных "Л/ДНР" фактическим признанием России в оккупации части украинской территории.
"Если по Крыму они эту аннексию называют "возвратом на родину", то на сегодняшний момент процедурой с упрощением получения российского гражданства они подтверждают, что они являются страной-агрессором в данном процессе", – заявил Разумков.
Источник : https://from-ua
Теги: Донбасс, Путин, команда, сигнал
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