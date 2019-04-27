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Не все украинцы получат субсидии на отопление: названа дата переназначения
Автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный период начнется с 1 мая
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде, о чем написали на сайте телеканала «Прямой».
Розенко отметил, что неделю назад Кабмин принял изменения и дополнения к системе субсидий.
«Мы приняли решение, что с 1 мая для 90% субсидиантов перерасчет субсидий на новый сезон отопительный будет осуществлен в автоматическом режиме», — сказал он.
Ранее сообщалось, что получатели монетизированного субсидии, которые не заплатили за коммунальные услуги, не будут в дальнейшем получать «живые» деньги на руки. Об этом распорядился Кабмин на заседании 17 апреля, однако соответствующего постановления еще нет на сайте Правительственного портала. По заявлению получателя субсидии, если он не имеет задолженности, может быть применена наличная форма выплаты: «живые» деньги на счет в банке, но если же льготник будет иметь долги, он будет переведен на безналичную форму выплаты. Средства на счет льготника не поступают, а перечисляются на счет Минсоцполитики в Сбербанк, а следовательно — исполнителям коммунальных услуг по их «заявкам» — реестрами начислений. То есть льготник «живых» денег не видит.
Отмечается, что проект не предусматривает возможности выбора формы выплаты льгот сразу при их назначении.
«Субсидианты, которые не имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги до 1 мая, будут получать монетизированного денежную помощь. Должник не сможет воспользоваться правом на субсидию. Когда претендент на субсидию погасит долги, ему автоматически будет назначена субсидия в безналичной форме «, — говорится в статье.
Чиновники подсчитали, что около 13% начисленных к выплате через Сбербанк средств так и не были получены адресатами. Однако, как выяснилось, причина вовсе не в том, что людям никогда бегать за помощью в отделение госбанка. Украинцы массово жалуются, что не могут получить льготы живыми деньгами за февраль и март. Отказывают им по разным причинам: Самая распространенная проблема — разногласия между реальными данными получателей и присланными в Сбербанк от управлений соцзащиты.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, дата, отопление, субсидия
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