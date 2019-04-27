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"Подчиняйтесь, кому проиграли": Захарова нагло обратилась к Украине
Спикер МИД РФ хочет унизить не только президента Порошенко, но весь "братский" украинский народ.
Спикер МИД России Мария Захарова едко высказалась о раздаче российских паспортов на оккупированном Донбассе. Дипломат призвала Украину сдаваться президенту страны-агрессора Владимиру Путину, которому она якобы проиграла.
Свое послание Захарова с издевкой адресовала президенту Украины Петру Порошенко и опубликовала его на странице в Facebook.
"Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегченной процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса, завил, что Москва "перешла красные линии", "открыто и нагло" торпедирует мирный процесс в регионе", — язвительно написала Захарова.
"Так. Теперь по порядку. В Украине только что завершились президентские выборы. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что его оппонентом является президент России Владимир Путин, а не кто-либо другой. Плакаты, слоганы и выступления мы все помним. Порошенко выборы проиграл. Получается, что проиграл их не кому-либо, а президенту России Владимиру Путину. Ну, все, Петр Алексеевич, теперь подчиняйтесь воле того, с кем, по вашим же словам, вы состязались и кому вы, по вашей же логике, проиграли", — добавила скандальная дипломат.
Циничное оправдание незаконной раздачи паспортов на Донбассе Захарова озвучила и в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1". Она назвала преступные действия Кремля "работой над ошибками", которые якобы допустил Запад.
"Конечно, Украина! Это полигон экспериментов наших западных партнеров по полной программе, которые реализовывали свои так называемые попытки установления демократии в отдельно взятой стране на протяжении многих лет. К чему все это привело, мы все прекрасно видим и понимаем. Соответственно, это работа над ошибками, которую российской внешней политике приходится осуществлять по следам неудач и просчетов глобальных наших западных партнеров", — сказала спикер МИД РФ.
Источник : https://from-ua
Теги: Украина, Донбасс, Захарова
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