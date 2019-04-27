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Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»
Жители неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области сталкиваются с большими трудностями при пересечении КПВВ «Станица Луганская». Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Так, на блокпосте незаконных вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены патруля Миссии видели, как медики переносили пожилого мужчину (80–89 лет) в карету скорой помощи. По словам бригады скорой помощи, у мужчины случился сердечный приступ во время ожидания в очереди в направлении неподконтрольных правительству районов.
На блокпосте Вооруженных сил Украины к северу от моста в Станице Луганской наблюдатели видели около 400 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также примерно 1 200 человек в очереди в противоположном направлении. На автостоянке возле блокпоста 2 женщин и 2 мужчин (все в возрасте от 45 до 65 лет) сообщили, что они потратили 3–4 часа на переход из неподконтрольных правительству районов в подконтрольные.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, путешествие, ОБСЕ, КПВВ, переселение
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