Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные

27.04.2019 22:49

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook уточнила прогноз погоди на праздничные дни,отметив, что на западе страны ожидаются ливни, на юге и центре преимущественно будет сухо, передает replyua.net. По ее прогнозу, мокрая погода будет в западных, северных и восточных областях. На Западе - местами даже сильные ливни. На Юге и в Центре - сухо и ясно.



«Где будет гроза - там рванет ветер, а в западных областях ожидается вероятность шквалов. Температура воздуха еще порадует летними градусами, в воскресенье максимально + 20 + 26 градусов. На Западе Украины начнется похолодание, днем температура воздуха снизится до + 12 + 18 градусов, в Карпатах до + 9 + 14 градусов», - пояснила Диденко. Относительно столицы Украины, то в Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, гроза. С пояснениями, конечно. Ближайшей ночью в столице + 10 + 12 градусов, завтра днем +20 + 22 градуса. С понедельника в Киеве ожидается резкое похолодание