- Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные22:49
- Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины22:26
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона19:20
- Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность19:00
- Политолог: «В Киеве сто раз подумают теперь, прежде чем стрелять по Донбассу»18:20
Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные
Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook уточнила прогноз погоди на праздничные дни,отметив, что на западе страны ожидаются ливни, на юге и центре преимущественно будет сухо, передает replyua.net. По ее прогнозу, мокрая погода будет в западных, северных и восточных областях. На Западе - местами даже сильные ливни. На Юге и в Центре - сухо и ясно.
«Где будет гроза - там рванет ветер, а в западных областях ожидается вероятность шквалов. Температура воздуха еще порадует летними градусами, в воскресенье максимально + 20 + 26 градусов. На Западе Украины начнется похолодание, днем температура воздуха снизится до + 12 + 18 градусов, в Карпатах до + 9 + 14 градусов», - пояснила Диденко. Относительно столицы Украины, то в Киеве на Пасху ожидается кратковременный дождь, гроза. С пояснениями, конечно. Ближайшей ночью в столице + 10 + 12 градусов, завтра днем +20 + 22 градуса. С понедельника в Киеве ожидается резкое похолодание
Теги: Донбасс, похолодание, выходные, прогноз погоды
- Прогноз погоды в Украине на выходные не из приятных: синоптики объяснили, когда и где ждать похолодания
- Украинцев предупредили о резком похолодании
- Синоптики: в Украину идут снегопады и похолодание
- В Украину идет зима: подробный прогноз погоды до конца недели
- Синоптики обещают дончанам похолодание
- Сколько выходных дней будет у украинцев на Пасху?
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- РФ пошла в атаку по всему фронту: ВСУ ликвидируют боевиков, обстановка на Донбассе накаляется 11:20
- Донетчина: Экспорт товаров в страны Европы продолжает расти11:00
- Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года10:19
- Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные22:49
- Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины22:26
- Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду22:03
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 21:18
- В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 21:00
- Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 20:40
- Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию20:20
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Причины головной боли, ее симптомы и лечение19:00
- Названа диета, которая может уберечь от диабета и болезней печени17:20
- Четверть медиков страдают от расстройства психики16:00
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- "Крымом дело не ограничится", - Гиркин рассказал о неутешительном будущем для России
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Команда Зеленского отреагировала на упрощение получения гражданства РФ жителями ОРДЛО
- На Банковой придумали, как сорвать инаугурацию Зеленского
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- Донецк: тяжелые обстрелы и исходящие залпы
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу