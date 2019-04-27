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Супрун назвала мифом информацию о выезде "скорой" только к пациентам с температурой 40 градусов
Перечень симптомов, при которых "скорая" выезжает к пациенту, не менялся в Украине с 2009 года, отметила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она назвала мифом слухи о том, что "скорая" приезжает лишь к тем, у кого температура поднялась до 40 градусов.
lВ большинстве случаев граждане Украины вызывают "скорую" тогда, когда она не нужна. Об этом 26 апреля сообщила в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
Она назвала мифом слухи о том, что после начала реформы здравоохранения рассчитывать на приезд бригады скорой помощи можно только в том случае, если температура поднимется до 40 градусов.
"Правда: никто не внедрял таких изменений в систему экстренной медицинской помощи. Перечень симптомов, при которых пациент нуждается в приезде бригады "экстренки", не менялся с 2009 года. И в нем – не только температура, которая несет прямую угрозу жизни человека, но и расстройство дыхания, сильное кровотечение, боль в области сердца и многое другое", – написала Супрун.
И.о. министра подчеркнула, что "украинцы до сих пор вызывают "скорую", когда она на самом деле не нужна, и это 70% случаев".
"То, что от бригад "скорой" ожидают услуг семейного врача или – еще хуже – такси или соседей, – большая проблема каждого из нас. Ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры или меряет давление (с чем бы справился врач первичного звена), кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах", – отметила Супрун.
В ее посте указано, что миф о приезде "скорой" только при 40 градусах у пациента распространил телеканал "112 Украина".
19 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6327 о медицинской реформе.
Согласно документу, государство гарантирует полную оплату за счет средств госбюджета Украины необходимых медицинских услуг и лекарственных средств, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи, первичной, вторичной (специализированной), третичной, паллиативной медпомощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, а также сопровождения беременности и родов. 28 декабря инициативу одобрил президент Петр Порошенко. Закон вступил в силу 1 января 2018 года.
2 апреля 2018 года в Украине стартовала бессрочная кампания по выбору семейного доктора. Каждый пациент может подписать декларацию с одним врачом, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и давать направления к профильным специалистам.
Источник :https://gordonua.com
Теги: температура, скорая помощь, пациент, Ульяна Супрун
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