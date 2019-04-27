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Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду
27.04.2019 22:03
Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей первого отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио.
На Гран-при Сеула в Южной Корее она поочередно победила японку Мисаки Эмура (15:10), француженку Сару Бальзар (15:14), итальянку Ирене Векки (15:13), венгерку Лизу Пустаи (15:8) и еще одну француженку Манон Брюне (15:12). В финале турнира украинка оказалась сильнее кореянки Ким Чжи Йон (15:14).
Другие наши соотечественницы Алина Комащук и Елена Воронина уступили в своих дебютных поединках.
Напомним, Харлан является олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и Европы.
Источник : https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, Украинка, олимпиада, чемпион, отбор
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