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В Киеве обстреляли плавучий ресторан
Ночью к ресторану подъехали три авто из которых вышла группа людей кавказской национальности. Они обстреляли ресторан и скрылись.
В плавучем ресторане Веранда на Днепре, расположенном на Набережном шоссе столицы, кавказцы устроили стрельбу. Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 апреля, сообщает Страна, со ссылкой на очевидцев из персонала ресторана.
Отмечается, что около полпервого ночи к ресторану подъехал белый микроавтобус Mercedes и две легковушки - Audi и Toyota. Из них вышла группа мужчин, кавказской национальности. Они расположились на открытой площадке ресторана. А через некоторое время персонал услышал звуки выстрелов.
Ночные гости открыли стрельбу по фасаду ресторана и пытались прорваться внутрь. Охрана закрыла входные двери в помещение и не пускала стрелявших. Визитеры обстреляли фасад плавучего сооружения и скрылись на своих автомобилях.
Полиция устанавливает владельцев машин, чтобы найти стрелков и выяснить мотивы преступления. На месте происшествия нашли много гильз.
Сообщается, что одной из версий является неприязненные отношений между собственниками заведения. При стрельбе никто не пострадал. Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство с использованием оружия".
Источник: https://korrespondent.net
Теги: Киев, ресторан, обстрел
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