В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest

26 апреля в Мариуполе началось проведение международного фестиваля современного искусства StartUp ГогольFest

Открыла фестиваль мариупольская рок-группа Sun Scream, передают Новости Донбасса.

Также выступила группа YUKO, которая принимала участие в Национальном отборе на Евровидение, и Сергей Бабкин.

6-дневный фестиваль охватывает главную музыкальную программу, ночную, детскую, театрально-перформативную, образовательную.

Прочитать программу всех мероприятий можно на официальном сайте мероприятия.