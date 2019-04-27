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В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest
27.04.2019 18:00
26 апреля в Мариуполе началось проведение международного фестиваля современного искусства StartUp ГогольFest
Открыла фестиваль мариупольская рок-группа Sun Scream, передают Новости Донбасса.
Также выступила группа YUKO, которая принимала участие в Национальном отборе на Евровидение, и Сергей Бабкин.
6-дневный фестиваль охватывает главную музыкальную программу, ночную, детскую, театрально-перформативную, образовательную.
Прочитать программу всех мероприятий можно на официальном сайте мероприятия.
Теги: Донбасс, искусство, Мариуполь, фестиваль
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