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В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше
27.04.2019 21:18
Национальный банк Украины в преддверии праздника укрепил официальный курс гривны к доллару. Как сообщает https://www.dialog.ua НБУ в субботу 27 апреля установил курс гривны к доллару на самом низком уровне за последние годы - 26,49 грн./доллар. Позитивные данные обнародованы на официальном сайте Национального банка Украины. Стоит отметить, что официальный курс гривны к доллару также упал и сейчас остановился на отметке 26,49 грн./ доллар Что касается котировки гривны к евро на международном рынке, то ситуация следующая: 26 апреля на время закрытия международного банка цифры установились на уровне 29,37–29,42 грн/евро.
Теги: Украина, Донбасс, доллар
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