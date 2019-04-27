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Владимир Путин заявил, что будет раздавать российские паспорта всем гражданам Украины

27.04.2019 13:00
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Владимир Путин заявил, что будет раздавать российские паспорта всем гражданам Украины

 На пресс-конференции по итогам визита в КНР глава Российской Федерации Владимир Путинзаявил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, а гражданам всей Украины, передает replyua.net. «Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», – цитирует его слова ТАСС.

В то же время лидер Кремля поспешил заверить своих соотечественников, что якобы это никак не навредит соцсистеми РФ. «По поводу исполнения или неисполнения наших социальных обязательств перед нашими гражданами в России: сомнений нет – все социальные обязательства, абсолютно все социальные выплаты, пенсии, их повышение – все будет исполнено. Здесь нет никаких сомнений», – утверждает Путин. Он сказал, что «какой-то серьезной нагрузки для российского бюджета, связанной с какими-то сбоями возможными в будущем в самой социальной системе России, не будет, это абсолютно исключено».



Теги: Украина, Донбасс, Путин, паспорт, гражданские
 
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