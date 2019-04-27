ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников, - Гриневич

С 2021 года для выпускников школ будет введено двухуровневое ВНО по украинскому языку и математике

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.

"Мы введем с 2021 двухуровневый экзамен по украинскому языку, это будет базовый уровень украинский язык как государственный и углубленное изучение - украинский язык и литература. С 2021 мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. Это означает, что выпускники 9-х классов в этом году будут уже готовиться к такому экзамену. Какая логика: прежде всего базовые навыки по математике необходимы каждому человеку - они развивают логическое и абстрактное мышление. Кроме того, мы видим, как все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике", - сказала Гриневич.

По ее словам, этот экзамен будет двухуровневый, то есть могут выбрать: гуманитарии - первый уровень, для тех, кто вступает в технические вузы на технические специальности - углубленный уровень математики.

"История Украины и английский язык будут на выбор", - добавила министр.

Таким образом, обязательным ВНО в 2021 году станут украинский язык и литература, а также математика, история Украины или иностранный язык на выбор и дополнительный предмет по выбору ученика. Всего четыре учебных предмета.