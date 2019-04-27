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ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников, - Гриневич
Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Укринформ.
"Мы введем с 2021 двухуровневый экзамен по украинскому языку, это будет базовый уровень украинский язык как государственный и углубленное изучение - украинский язык и литература. С 2021 мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. Это означает, что выпускники 9-х классов в этом году будут уже готовиться к такому экзамену. Какая логика: прежде всего базовые навыки по математике необходимы каждому человеку - они развивают логическое и абстрактное мышление. Кроме того, мы видим, как все страны, которые хотят усилить свой инновационный потенциал, вводят обязательный экзамен по математике", - сказала Гриневич.
По ее словам, этот экзамен будет двухуровневый, то есть могут выбрать: гуманитарии - первый уровень, для тех, кто вступает в технические вузы на технические специальности - углубленный уровень математики.
"История Украины и английский язык будут на выбор", - добавила министр.
Таким образом, обязательным ВНО в 2021 году станут украинский язык и литература, а также математика, история Украины или иностранный язык на выбор и дополнительный предмет по выбору ученика. Всего четыре учебных предмета.
- Напомним, результаты ВНО по 2018 свидетельствуют, что больше всего проблем выпускники имели именно с математикой.
- Источник : https://ru.espreso.tv
Теги: Донбасс, математика, обязательства, выпускники, ВНО
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