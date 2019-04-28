Инаугурация Зеленского: дата, время и место - новые подробности

28.04.2019 09:45

Несмотря на нетерпеливость Владимира Зеленского и даже определенные обвинения в адрес Центральной избирательной комиссии, инаугурация следующего Президента Украины должна состояться до 3 июня. "Диалог.UA" разбирался для вас, где и как будет проходить инаугурация Зеленского.

Главное: Владимир Зеленский станет президентом до 3 июня. Именно эта дата считается крайним сроком, если все пройдет по закону. Все зависит от оглашения ЦИК результатов выборов, а также компромисса между командой Зе и руководством Верховной Рады. Инаугурация должно состояться в здании парламента, но, при большом желании, возможны и исключения. Президента Зеленского приведут к присяге главы Конституционного суда Станислав Шевчук и ЦИК Татьяна Слипачук.

Официальную церемонию должны посетить иностранные лидеры. Обычно на инаугурацию приезжает примерно полтора десятка делегаций с участием президентов стран. Во сколько обойдется украинцам церемония присяги Зеленского, пока неизвестно. Команда Петра Порошенко, к примеру, в 2014 году из бюджета потратила почти 70 тысяч долларов. Когда Зеленский станет президентом: "Победа есть, а полномочий — нет. Кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я поясняю: ЦИК затягивает официальное оглашение результатов, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации. Чтобы инаугурация была после 27 мая.

Почему? Чтобы у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады. Мне кажется, что это несправедливо", — заявил Зеленский 25 апреля. Официально Зе станет президентом только после инаугурации. Для этого Центральная избирательная комиссия должна опубликовать соответствующее постановление, которого пока нет. 26 апреля ЦИК получила все протоколы с мокрыми печатями.

Речь идет как об участках в Украине, так и за ее пределами. Электронные протоколы были подсчитаны еще 23 апреля. Согласно Конституции, у комиссии есть 10 дней на установление результатов, то есть, до 1 мая. Это сделано для того, чтобы участники процесса могли обжаловать решение. Далее новоизбранный президент Украины вступает на пост не позднее, чем через тридцать дней после официального объявления результатов (до 3 июня). То есть, с чисто юридической точки зрения, ничего незаконного в процессе вступления в должность Владимира Зеленского пока нет.

Именно поэтому в околополитических кругах распространяется информация, что присяга может пройти после 27 мая. С этим днем и связаны основные разногласия народных депутатов и Зе! Команды, ведь до этого срока Зеленский может гипотетически распустить парламент. После объявления результатов голосования, за процесс организации берется Верховная Рада. Время торжественного заседания, список приглашенных на него лиц и другие организационные вопросы спикер Рады согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного Суда.

Где и как пройдет инаугурация Детали проведения инаугурации расписаны в постановлении от декабря 2004 года. Там указано, что проведение процедуры должно пройти в сессионном зале на ул. Грушевского, 5.

Правда, к примеру, в 1999 году избранный президент Леонид Кучма давал присягу во Дворце "Украина". Поэтому, при большом желании, у Владимира Зеленского есть поле для креатива. Но есть ли в этом смысл? Процессия состоит из большого количества условностей, которые, тем не менее, достаточно важны. Торжественное заседание открывается главой парламента, затем все исполняют гимн Украины.

Спикер публично объявляет гостей заседания (в том числе и иностранных) и предоставляет слово главе ЦИК для оглашения результатов выборов.

Затем глава КСУ заявляет о соблюдении новоизбранным президентом всех условий назначения на должность, приглашает его к трибуне, где той зачитывает присягу: "Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине.

Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

Новоизбранный президент, положив руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие, провозглашает присягу украинскому народу, подписывает ее текст, передает главе Конституционного Суда. Глава ЦИК вручает новоизбранному президенту удостоверение Президента Украины, а глава КСУ — официальные символы власти (булаву, знак президента). Далее новоизбранный глава государства обращается к украинскому народу (инаугурационная речь). После — глава Верховной Рады официально закрывает заседание.

Ажиотаж вокруг места проведения инаугурации, а также последствий для Зеленского, растет с каждым днем. Букмекерские компании уже принимают ставки на вероятность импичмента или отставки президента в первые 100 дней с момента вступления в должность. Менее реальными альтернативами являются: Площадь Независимости (Майдан) — коэффициент 5,00. Мариинский дворец — 7,00.

Самые призрачные шансы увидеть церемонию у НСК "Олимпийский" — 10,00. Не стоит забывать и о "тайных знаках" во время инаугурационной программы. К примеру, перед Виктором Януковичем попросту закрылись двери парламента, а возле президента Петра Порошенко на миг потерял сознание солдат почетного караула. Букмекеры считают, что во время инаугурации, как и в предыдущий раз, может упасть солдат караула — ставка 7,00.

Или же перед Зеленским закроются двери — ставка 10,00. Среди гостей торжественного заседания будут экс-президенты, народные депутаты, а также главы дружественных Украине стран. Учитывая теплое общение Владимира Зеленского с президентом Франции, не стоит отбрасывать идею визита Эммануэля Макрона в Киев. Также дружеские визиты могут совершить и ближайшие соседи Украины: лидеры Польши, Литвы, Молдовы.

Среди участников церемонии стоит ожидать и топ-чиновников из Европейского Союза. На инаугурации Петра Порошенко, к примеру, присутствовали вице-президент США Джозеф Байден, президент Швейцарии Дидье Буркхальтер, президент Польши Бронислав Комаровский, глава ОБСЕ Ламберто Заньер и другие. Сколько это будет стоить Стоимость инаугурации президента — вопрос комплексный. Все зависит от места проведения, количество иностранных делегаций и других нюансов.

К примеру, инаугурация Петра Порошенко обошлась бюджету в 800 тысяч гривен (на тот момент 67 тысяч долларов). Самыми большими графами в смете стали транспортные расходы, а также расселение членов официальных делегаций.

К сравнению, инаугурация Виктора Януковича официально обошлась в 2 миллиона гривен (на тот момент 250 тысяч долларов).

А вступление в должность Виктора Ющенко в 2005 году обошлось бюджету в 4,3 миллиона гривен (на тот момент более 800 тысяч долларов). Не стоит забывать, что часть инаугурационных затрат Владимир Зеленский может взять и на себя. К примеру, президент Порошенко после официальной части программы позвал делегации в "Мистецький арсенал" на неформальную встречу, за которую заплатил со своего кармана около 200 тысяч гривен.



Источник: www.dialog.ua