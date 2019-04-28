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Эксперт рассказал о снижении цен на мясную корзину в Украине

28.04.2019 11:53
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Мясная продукция остается единственной в Украине, которая дешевеет с начала текущего года.

Как передает Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Дорошенко, глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. По его словам, в первом квартале этого года мясная корзина подешевела на 0,2%.  При этом эксперт подчеркнул, что цены на мясные продукты менялись по-разному. Общий показатель не свидетельствует о том, что все мясные продукты дешевели. В частности, яйца подешевели почти на 8%, а свинина на - 3%. При этом другая мясная продукция с начала этого года дорожала. Дорошенко подчеркнул, что цены поднялись на куриное филе, сало, вареную колбасу и мороженую рыбу, и согласно средним показателям, мясная корзина незначительно подешевела. Исходя из обнародованных данных, стоимость мясной корзины по состоянию на 1 апреля составила 672,3 гривен.  Нужно отметить, что ранее Дорошенко рассказал, что по итогам прошлого года стоимость мясной корзины в Украине увеличилась на рекордные 11%. В мясную корзину входят по одному килограмму варёной колбасы, говядины, сала, свинины, куриного филе и куриных тушек.



Теги: Донбасс, цена, продукты
 
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