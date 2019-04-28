- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание11:35
- Порошенко могут лишить права покидать Украину: стали известны интересные подробности11:20
- «Военкор» из ОРДО: НВФ гибнут и получают ранения десятками, ВСУ наступают11:00
- Инаугурация Зеленского: дата, время и место - новые подробности09:45
- Зеленский жестко прошелся по Путину за идею с российскими паспортами: «Сначала будет Суд»09:15
- Приметы на Пасху, чтобы деньги водились09:00
- Желающих получить паспорта РФ будут вывозить централизованно автобусами, — «министр доходов и сборов ДНР»08:45
- Погода на Пасху в Украине расстроит жителей страны: холод, дожди, грозы08:15
- Россия готовится к атаке: в Украине тревожно отреагировали на заявление Путина08:00
- «Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»07:47
Эксперт рассказал о снижении цен на мясную корзину в Украине
Мясная продукция остается единственной в Украине, которая дешевеет с начала текущего года.
Как передает Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Дорошенко, глава украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. По его словам, в первом квартале этого года мясная корзина подешевела на 0,2%. При этом эксперт подчеркнул, что цены на мясные продукты менялись по-разному. Общий показатель не свидетельствует о том, что все мясные продукты дешевели. В частности, яйца подешевели почти на 8%, а свинина на - 3%. При этом другая мясная продукция с начала этого года дорожала. Дорошенко подчеркнул, что цены поднялись на куриное филе, сало, вареную колбасу и мороженую рыбу, и согласно средним показателям, мясная корзина незначительно подешевела. Исходя из обнародованных данных, стоимость мясной корзины по состоянию на 1 апреля составила 672,3 гривен. Нужно отметить, что ранее Дорошенко рассказал, что по итогам прошлого года стоимость мясной корзины в Украине увеличилась на рекордные 11%. В мясную корзину входят по одному килограмму варёной колбасы, говядины, сала, свинины, куриного филе и куриных тушек.
Теги: Донбасс, цена, продукты
- Как покупателю не попадать в ловушки продавцов: 3 совета
- Из-за блокады будут повышаться цена на продукты и товары первой необходимости - Волынец
- Акции российских компаний на биржах стали резко падать в цене из-за доклада разведки США о кибератаках Кремля
- Началось: Обама обвалил цену на нефть
- Новые удары по путинской "бензоколонке": цены на нефть продолжают снижение, пробит 3-недельный минимум - Москва в шоке
- Все идет по плану: цены на нефть опять рухнули
- «Военкор» из ОРДО: НВФ гибнут и получают ранения десятками, ВСУ наступают11:00
- Желающих получить паспорта РФ будут вывозить централизованно автобусами, — «министр доходов и сборов ДНР»08:45
- «Люди жарились в раскаленных автобусах»: члены НВФ заблокировали КПП «Еленовка»07:47
- Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе21:40
- Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск19:43
- Путешествие не для слабонервных: В ОБСЕ рассказали о сложностях пересечения КПВВ «Станица Луганская»17:00
- Боевики «ДНР» получили «приказы командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ15:20
- На шахте Засядько в Донецке началось самовозгорание угля14:27
- В Донецкую область заехали три машины МЧС России — ОБСЕ13:36
- На Донбассе ранены двое военных и гражданский11:40
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание11:35
- Порошенко могут лишить права покидать Украину: стали известны интересные подробности11:20
- «Военкор» из ОРДО: НВФ гибнут и получают ранения десятками, ВСУ наступают11:00
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- В ЄС припинили випускати купюри в 500 євро10:15
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- Инаугурация Зеленского: дата, время и место - новые подробности09:45
- О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость09:30
- Зеленский жестко прошелся по Путину за идею с российскими паспортами: «Сначала будет Суд»09:15
- Приметы на Пасху, чтобы деньги водились09:00
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Чем полезны тыквенные семечки, и кому их нужно есть обязательно10:04
- О какой болезни сигнализируют головная боль и слабость09:30
- Оля Полякова рассказала о детской травме20:00
- Комаровский заявил, что нужно выбросить из комнаты: «опасно для детей»16:20
- Как прийти в форму после череды праздничных дней08:37
- Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть21:59
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны21:43
- Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой16:30
- Страстная пятница 2019: приметы и суеверия10:03
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- Верховная Рада ввела штрафы за нарушение «языкового закона»
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса
- В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена
- Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше
- Путин введет свои войска на Донбасс: раскрыты детали оккупации