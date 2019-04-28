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Порошенко вместе с женой и сыном приняли участие в пасхальном богослужении

28.04.2019 12:36
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Порошенко вместе с женой и сыном приняли участие в пасхальном богослужении

В Пасхальную ночь глава государства Петр Порошенко вместе с супругой Мариной и сыном Михаилом приняли участие в пасхальном богослужении в Свято-Михайловском Соборе в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства .

«Трепетное чувство для украинского христианина — быть на первом пасхальном Богослужении Поместной Украинской Православной Церкви и встречать здесь Благодатный огонь со Святой земли. Вместе с Мариной и Михаилом молимся за мир, счастье и благополучие для Украины. Поздравляю всех с воскресением Христовым! Христос воскрес! Воистину воскрес!» — написал Порошенко на странице в Facebook.

Президентская семья установила свечи, после чего вместе с верующими в сопровождении митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания приняли участие в Крестном ходе. После этого продолжилось праздничное богослужение в соборе.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Пасха, Порошенко
 
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