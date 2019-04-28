Приметы на Пасху, чтобы деньги водились

28.04.2019 09:00

Пасха — великий праздник, который тесно переплетен с народными поверьями и языческими традициями. Наши предки придавали огромное значение всему, что происходило в этот день, и соблюдали определенные приметы, чтобы деньги водились.

Светлая Пасха — в первую очередь великий христианский праздник, торжество истины и оправдание искренних надежд. Во всех церквях проводятся пышные службы, наполненные верой, счастьем и всеобщим ликованием.

С течением жизни люди стали подмечать закономерные события, которые всегда происходили на Пасху и позволяли стать богаче. Специалисты сайта dailyhoro.ruвыбрали самые верные приметы, которые дошли до нас в неизменном виде.

Денежные приметы на Пасху

Богатый праздничный стол, с угощениями на любой вкус и большими порциями, непременно привлечет в дом процветание и деньги. На стол обязательно стелится самая красивая и дорогая скатерть, желательно — кристально белого цвета.

После праздничного ужина хозяевам дома необходимо убрать и перемыть всю грязную посуду, а крошки вытряхнуть на улицу, в след гостям. Народное поверье гласит, что гости обязательно вернутся и принесут с собой деньги.

Убирая со стола после Пасхи, двигайтесь по часовой стрелке — это привлечет в дом процветание и денежный успех.

Пышные и вкусные куличи на Пасху — добрый знак, символизирующий собой зажиточный год. Бугорки, трещины и гарь на куличах ничего хорошего не принесут. Поэтому хозяйкам следует отнестись к выпечке со всей серьезностью.

Принесенные свечи из церкви на Пасху — оберег от всех бед и неприятностей, связанных с деньгами. Чтобы оберег заработал, нужно принести 12 свечей, зажечь их возле икон и дать догореть до конца. Огарки хранятся за иконами до следующей Пасхи.

На Пасху не позволительно распивать алкоголь в неумеренном количестве, устраивать шумные застолья, дебоширить, ругаться. Если не последовать этой примете, следующий год будет бедным.

Нельзя выносить мусор из дома в Пасху — можно вынести весь достаток из дома.

Не берите и не давайте денег в долг в Христово Воскресение — деньги перестанут водиться.

Если встать на Пасху с первыми лучами солнца и встретить рассвет, то это принесет счастье и благосостояние всем членам семьи.

Церковные приметы, чтобы деньги водились

В этот торжественный день нужно обязательно посетить утреннюю праздничную службу, тогда Господь ответит на все ваши просьбы. Пренебрежение богослужением — к разорению и бедам.

Нужно обязательно подать нуждающемуся в Пасху, чтобы деньги водились.

Если прийти из церкви раньше, чем соседи, то это принесет богатство и долгую жизнь.

В Пасху нужно выйти на улицу и оглядеться по сторонам: то, что привлечет внимание — принесет прибыль или станет ключом к разгадке будущего успеха.

В пасхальное утро следует положить золото в воду на несколько минут, а затем умыться этой водой — это принесет успех в делах, обогащение и везение.

Услышав звон колокола, попросите у Господа от всей души счастья, здоровья, богатства — желание обязательно сбудется.

Оставьте одно пасхальное яйцо для себя. По поверью, оно — денежный талисман. В старину наши предки брали его на любое важное дело.

Источник: https://from-ua.com