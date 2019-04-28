У Зеленского готовят восемь законопроектов

28.04.2019 16:00

Команда Зеленского подготавливает восемь законопроектов для внесения в Верховную Раду, заявил Дмитрий Разумков, представитель штаба лидирующего кандидата в президенты Украины.

«Мы работаем над законопроектами, которые после того, как Зеленский станет президентом, будут внесены в парламент для скорейшей реализации. Это закон о народовластии, о расширении норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте», — приводит слова Разумкова 2000.ua.

По его словам, эти проекты, над которыми работали еще до выборов, планируется внести на рассмотрение парламента в первую очередь.