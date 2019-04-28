У Зеленского приняли жесткое решение о судьбе Порошенко: «достойный ответ»

28.04.2019 13:47

Штаб Владимира Зеленского поддержал инициативу запретить Петру Порошенко и некоторым его соратникам выезд за границу

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского выступила с поддержкой петиции о запрете выезда за пределы территории Украины для действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщают «Украинские новости».

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ», – сказано в посте.

Так представители Зеленского прокомментировали информацию об обращении журналистом Александром Дубинским с Окружной административный суд Киева с просьбой запретить выезжать за пределы страны в течение года после проведения президентских и парламентских выборов Петру Порошенко, главе Администрации президента Игорю Райнину и первому заместителю главы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Игорю Кононенко.

В настоящее время суд исследует материалы иска, решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Сам Зеленский, в свою очередь, провел в своем штабе встречу с сотрудниками 20-ти ведущих антикоррупционных организаций.

Будущий глава государства признал коррупцию одной из главных бед Украины. Он позвал специалистов, чтобы вместе найти решение проблемы. Участники собрания обсудили первые шаги, необходимые для победы над коррупцией.

Виталий Шабунин из Центра противодействия коррупции и рассказал о тяжелой ситуации с воровством бюджета в Украине. Как подсчитали эксперты, хищения принесли убытки в размере 196 миллиардов гривен. Чтобы накопить такую сумму, жители города Ровно должны выплачивать налоги 28 лет. При этом средняя семья с двумя работающими членами ежегодно пополняет украинский бюджет на 4 тысячи долларов.

Специалист отметил, что Владимиру Зеленскому удалось привлечь на свою сторону большое количество украинцев. Первым делом, кандидат сможет рассказать своему народу куда деваются налоги в Украине. Ведь 30% жителей страны уверены: что их отчисления никак не влияют на оплату государственных услуг. В то же время, есть сайт, позволяющий рассчитать распределение налогов для каждого гражданина. Достаточно вбить в поле доход за месяц — а сервис покажет, на что государство должно было потратить изъятые средства. Другие докладчики поддержали эту идею. Они считают, что невежество граждан сильно влияет на уровень коррупции в стране.

После разговора с гостями Владимир Зеленский выделил ряд нововведений, призванных одолеть коррупцию в Украине. По мнению политика, нужно обеспечить полную автономию антикоррупционным органам. Он также намерен передать судам все ресурсы, необходимыми для правомерного рассмотрения дел о коррупционных преступлениях.

Источник: https://politeka.net