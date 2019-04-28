Все праздники с дождями: синоптик рассказал о погоде в мае

28.04.2019 13:00

В майские праздники Украину будет заливать дождями, однако уже с середины месяца в стране установится очень сухая погода. Как сообщает Replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такой прогноз прозвучал от народного синоптика Леонида Горбаня.



«На 1 мая температура немного понизится до +17...+18. Три дня держится такая температура, потом резкое повышение и к 9-10 числу она доходит днем до +26...+29. Такая высокая температура будет держаться до 24 мая», - рассказал синоптик. Согласно его прогнозу, дожди в Украине пройдут 2, 8, 9, 13 и 14 мая, а потом во всех областях будет очень сухая погода. Также Горбань предупредил о еще одной волне похолодания, но, по его словам, заморозков больше не будет, а температура снизится примерно на 5 градусов.



«Еще деталь – 9, 17 и 33 день после Пасхи – это волны похолодания. Но в этом году за счет того, что резко повышается температура, до заморозков на 7-8 мая не доходит. Просто будет снижение на 4-5 градусов. На 17 день – тоже снижение температуры на 4-5 градусов, но вновь не доходит до заморозков», - подчеркнул синоптик.