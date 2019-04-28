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«Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
Победитель президенских выборов Владимир Зеленский рассказал, как едва не лишился самого близкого человека из-за работы
Как оказалось, Елена Зеленская сильно ревнует своего знаменитого мужа даже к коллегам. А ведь шоумену часто приходилось целоваться с актрисами на съемочных площадках. В эфире программы «Светская жизнь» Владимир Зеленский поделился, что рисковал потерять жену.
Совсем недавно основатель студии «Квартал 95» сыграл романтические отношения с актрисой Анастасией Короткой в фильме «Я, ты, он, она». Девушка стала далеко не единственной девушкой, которая вступала в плотный телесный контакт с Владимиром Зеленским. Так, одной из самых ярких партнерш юмориста в свое время стала певица Вера Брежнева.
Владимир Зеленский снимался вместе с экс-участницей группы «ВиаГра» в романтической комедии «8 первых свиданий». Там они играли пару и целовались. Шоумен искренне признался, что Елена сильно ревновала его к красавице.
«Так как, Слава Богу моя жена зрячая, Слава Богу меня ревнует – значит любит, конечно, она ревнует, конечно – обидится. У нее фрагментарно, надеюсь, недолго будет испорченное настроение. Иногда жена обижается на то, что ей приснилось, что я с кем-то гулял», — признался Владимир Зеленский журналистам.
Новоиспеченный политик заявил, что однажды ему пришлось вымаливать прощение у своей возлюбленной. Ему удалось улучшить настроение Елены при помощи свидания, цветов и подарка.
Анастасия Короткая не осталась в стороне. После премьеры фильма он рассказала СМИ, как работала с Владимиром Зеленским на съемочной площадке. Актриса пришла на шоу «Слава+», которое выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.
Настя Короткая откровенно рассказала о съемках комедии «Я, Ты, Он, Она», в которой сыграла одну из главных ролей. По сюжету киноленты, она была женой Владимира Зеленского. Пара, оказавшись на грани развода, ищет себе другие романы и попадает в курьезные ситуации.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, жена, Владимир Зеленский, ревность
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