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«Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня

29.04.2019 08:30
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«Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня

Завтра, 29 квітня, на українців чекає не дуже привітна погода. Частину нашої країни накриє хвиля дощівПро це пише український синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у «Фейсбук», передає replyua.net.

«У понеділок, 29 квітня, дощі, місцями з грозами, пройдуть у більшості областей України. Хіба у південній частині втримається суха погода. Похолодання! На Півночі, Заході та в більшості східних областей України завтра очікується ледве +10+15 градусів. Тому ревні любителі поливаного понеділка добре подумайте. Може, віддайте краще ваш ентузіазм дощу та хмарам. На Півдні, на значній частині території центральних областей ще гріємося, +18+25 градусів», - пише вона.

Дощі не оминуть завтра й столицю України. Крім того, як зазначає Діденко, завтра у Києві на додачу до калюж буде й вітряно. «Кияни! На навколишню великодню красу квітів, дерев, кущів та юної свіжої травички завтра можна буде милуватися. Але швидше з вікон будинків чи автомобілів. Бо в понеділок у столиці йтиме дощ, буде серйозно вітряно і похолодає до +11+14 градусів. 30 квітня дощ може притихнути, десь навіть прояснення з‘являться, але все одно буде холодно. Першого травня холодна погода в Києві залишиться, а дощі поллють з новою силою. До нас прийде циклон», - пише синоптик.



Теги: Донбасс, температура, погода, прогноз погоды
 
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