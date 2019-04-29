«Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня

29.04.2019 08:30

Завтра, 29 квітня, на українців чекає не дуже привітна погода. Частину нашої країни накриє хвиля дощів. Про це пише український синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у «Фейсбук», передає replyua.net.

«У понеділок, 29 квітня, дощі, місцями з грозами, пройдуть у більшості областей України. Хіба у південній частині втримається суха погода. Похолодання! На Півночі, Заході та в більшості східних областей України завтра очікується ледве +10+15 градусів. Тому ревні любителі поливаного понеділка добре подумайте. Може, віддайте краще ваш ентузіазм дощу та хмарам. На Півдні, на значній частині території центральних областей ще гріємося, +18+25 градусів», - пише вона.



Дощі не оминуть завтра й столицю України. Крім того, як зазначає Діденко, завтра у Києві на додачу до калюж буде й вітряно. «Кияни! На навколишню великодню красу квітів, дерев, кущів та юної свіжої травички завтра можна буде милуватися. Але швидше з вікон будинків чи автомобілів. Бо в понеділок у столиці йтиме дощ, буде серйозно вітряно і похолодає до +11+14 градусів. 30 квітня дощ може притихнути, десь навіть прояснення з‘являться, але все одно буде холодно. Першого травня холодна погода в Києві залишиться, а дощі поллють з новою силою. До нас прийде циклон», - пише синоптик.