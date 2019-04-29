Как правильно разгрузить организм после праздников

29.04.2019 20:38

Организм человека нуждается в отдыхе от пищи.



Разгрузочные дни - обязательная процедура для всех, кто заботится о своем здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua.



Для чего же нужны разгрузочные дни.



Во-первых, организм человека нуждается в отдыхе от большого количества пищи, употребляемой ежедневно, которую нужно перерабатывать и переваривать.



Во-вторых, необходимо вывести из кишечника так называемые «шлаки».



В-третьих, разгрузочные дни способствуют эффективному и правильному похудению. Поскольку организм не получает питательных веществ, а потребляет их из жировых запасов. Благодаря им, жировые отложения уменьшаются, а организм по-прежнему получает необходимое питание и энергию.



Как разгружать организм



Для более легкого и эффективного разгрузочного дня, накануне рекомендуется отказаться от ужина. Выбор времени для разгрузочного дня должен быть подходящим, чтобы на этот период не приходились активные физические или умственные нагрузки.



Например, выходной день, когда не нужно тратить много энергии на решение важных вопросов. Так как разгрузочный день для организма - это небольшой стресс, любой человек, с непривычки, будет чувствовать себя слабым.



Лучше провести разгрузочный день в спокойной домашней обстановке, особо не напрягаясь. Если есть такая возможность. В конце разгрузочного дня посетить баню или сауну. Это поспособствует ускоренному выведению шлаков и токсинов.



Во время пищевой разгрузки, обязательное условие - пить много жидкости: обычную воду без газа или зеленый чай. Можно утром натощак выпить десертную ложку оливкового масла.



Виды разгрузочных дней



Кефирный день



Кисломолочный продукт положительно сказывается на всей работе кишечника и является профилактикой дисбактериоза. Нужно пить по 1 стакану через равные временные промежутки. В течение всего разгрузочного дня можно выпить 1,5 л. кефира.



Яблочный день



Яблочная разгрузка улучшит процесс выведения шлаков и уменьшит количество подкожного жира. В яблоках содержится минимальное количество калорий и много полезных веществ, чтобы успокоить голодный организм. Одно важное условие разгрузочного яблочного дня - плоды должны быть сладкими. Кислые яблоки, наоборот повышают аппетит. Во время разгрузки на яблоках можно и нужно пить зеленый чай и воду в большом количестве.



Гречневый день



Не самый вкусный и приятный день. Гречку рекомендуется запаривать на ночь в соотношении 1:2 (стакан гречки и 2 стакана крутого кипятка).



День на зеленом чае



Как известно, этот напиток очень полезен. Продержаться на нем целый день – хороший вклад в свою внешность и фигуру. Зеленый чай должен быть обязательно заварным, ни в коем случае не пакетированный, и без ароматных или вкусовых добавок. В чай можно добавить маленькую ложку меда.



День на овсянке или рисе



Категорически противопоказаны людям, у которых проблемы с работой кишечника, как следствие этого- редкий стул. Хотя овсянка, помимо своих диетических свойств, помогает укрепить нервную систему. Из остатков овсянки, которая к концу разгрузочного дня «в рот не лезет», можно сделать полезную маску для лица.