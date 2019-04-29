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Медики назвали семь простых способов борьбы с головной болью

29.04.2019 12:00
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Медики назвали семь простых способов борьбы с головной болью

От такой боли можно избавиться и без таблеток.

Головная боль способна любого выбить из сил и превратить самый продуктивный день в ужасный. Но если такая боль застала вас врасплох, есть несколько способов ее унять, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.

Иногда не обязательно пить лекарства, чтобы унять головную боль. Врачи рассказали о простых способах, помогающих справиться с данной проблемой.

Способ унять головную боль №1: выпить воды. По словам специалистов, головные боли нередко возникают из-за нехватки организму влаги. Если после выпитого стакана воды боль проходит, значит, дело именно в этом.

Способ унять головную боль №2: горячий чай с сахаром. При добавлении сахара в чай из заварки выделяется больше катехинов – веществ, обладающих выраженным анальгезирующим и антимикробным действием.

Способ унять головную боль №3: расчесать волосы. Эксперты советуют расчесывать пряди ото лба к затылку мягкими движениями. Это поможет вызвать приток крови к голове, достаточный для купирования боли.

Способ унять головную боль №4: массаж. Если болит в передней части головы, полезно массировать виски. Боль в затылке – сделайте массаж участков тела за позвоночником.

Способ унять головную боль №5: расслабиться. Пожалуй, самый простой способ: ничего особенного делать не нужно, только лечь, закрыть глаза, расслабить все тело и полежать так 10-15 минут, лучше в обстановке тишины.

Способ унять головную боль №6: свежий воздух. Он тоже хорошо помогает от головной боли. Поэтому бывает полезно хорошо проветрить комнату или погулять на свежем воздухе.

Способ унять головную боль №7: холод. Воздействие холодом сужает кровеносные сосуды в болезненной области и снижает болевые ощущения. Заверните в полотенце пакет с кубиками льда или замороженными овощами и приложите ко лбу, вискам или затылку на 10-15 минут.



Теги: Донбасс, головная боль, медицина, борьба
 
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