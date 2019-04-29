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«Неотъемлемая часть России»: В Крыму объяснили, почему пригласили Зеленского
Новая украинская власть должна политически признать полуостров Крым частью России. Также власть должна понимать, что ей нельзя повторять ошибки своих предшественников. Как передает Replyua.net со ссылкой на РИА Новости, такое заявление прозвучало от Ефима Фикса, первого вице-премьера парламента Крыма.
Он объяснил, почему будущего президента Украины Владимира Зеленского приглашали посетить полуостров. Рано или поздно в Украине, как считает Фикс, к власти придут прагматики, они признают Крым российским, будут налаживать отношения с соседней страной. «Порошенко был в Крыму в феврале 2014 года, он же видел, как люди воспринимали все вопросы, связанные с референдумом, но не понял. А избранного президента Владимира Зеленского мы тоже приглашаем — пусть сам убедится в том, что произошло и происходит в Крыму», - заявил вице-спикер. По словам, в Крыму настроены на то, чтобы Киев всё-таки политически признал полуостров российским, поскольку юридически Крым уже давно является неотъемлемой частью Российской Федерации.
Фикс не исключил, что рано или поздно отношения Украины и России можно будет выстроить заново. Напомним, что ранее Владимира Зеленского пригласил посетить Крым Юрий Гемпель, глава комитета по межнациональным отношениям. Он подчеркнул, что Зеленский должен своими глазами увидеть, как развивается полуостров.
Теги: Донбасс, Крым, Владимир Зеленский
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