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Облачно, дожди и холод: синоптики рассказали о погоде в начале недели

29.04.2019 17:15
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Облачно, дожди и холод: синоптики рассказали о погоде в начале недели

В последние дни апреля в Украине ожидается облачная, дождливая и прохладная погода. Как передает Replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, в большинстве регионов ожидается снижение температуры. В ближайшие пару дней сильные осадки прогнозируются в западных регионах. 

«Кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительный дождь (ночью 29 апреля в центральных областях, днем 30 апреля в северной части небольшой дождь). Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью 7-12°, на севере Левобережья 3-8° тепла; дневная температура снизится до 11-16°, на юге местами 20-22», - сообщают в Гидрометцентре. Кроме того, на майские праздники улучшение погодных условий не прогнозируются. 1 и 2 мая в большинстве областей ожидаются грозы и дожди. При этом ночью температура может опускаться до 3 градусов тепла, а в дневные часы будет всего 10-16 градусов со знаком плюс.

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань дал подробный прогноз погоды на весь май. Он подчеркнул, что до конца первой декады мая в Украине будут лить дожди.



Теги: Донбасс, погода, дождь, прогноз погоды
 
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