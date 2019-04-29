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Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение
Огромный дефицит Пенсионного фонда может привести к резкому уменьшению выплат пенсионерам
Сейчас бюджету недостает 16 миллиардов гривен. Уже сейчас украинцам должны сильно сократить пенсии. Об этом предупредила Галина Третьякова, эксперт в сфере пенсионного обеспечения, пишет Политека.
Как отмечает специалист, уже сейчас граждане Украины после ухода на заслуженном отдыхе получают, в среднем, 35% своей зарплаты. В то же время, стандарты Международной организации труда, которые Украина обязалась выполнять, требуют обеспечить работникам пенсии не меньше, чем 40% заработка. По словам Галины Третьяковой, коэффициент замещения будет снижаться с каждым годом.
Пенсионная реформа Кабмина и планы чиновников снизить коэффициент оценки стажа с 1,35 до 1% приведет у сокращению всех будущих выплат. Эксперт считает, что даже рост заработных плат и сокращение теневого рынка труда не сможет спасти ситуацию. Галина Третьякова уверена: большинство украинцев ощутят печальные нововведения уже в 2019 году. В 2018 году в рамках «переходного периода» чиновники временно оставили в формуле более выгодные условия. Так финансисты почитали среднюю зарплату за два, а не три прошедших года.
Но уже через несколько месяцев граждане, выходящие на пенсию, будет получать примерно на 26% меньше, чем ему бы выплачивали при аналогичных условиях, но руководствуясь старой формулой 2017 года. То есть, современные пенсионеры теряют четверть своей пенсии.
Стоит отметить, что в Украине ввели новые условия выхода на пенсию. Теперь правительство начало первоочередно учитывать возраст работников. Так после реформы украинец в 2019 году сможет выйти на заслуженный отдых в 60 лет, если перед этим отработал минимум 26. А вот пожилые люди с рабочим стажем от 16 до 25 лет смогут получать пенсию не раньше, чем отметя 63-й день рождения. Те же, кто отработал ещё меньше, смогут попросить о пенсии лишь после 65.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, сокращение, пенсии
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