Появились подробности первого официального визита Зеленского

29.04.2019 19:15

Адвокат команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского рассказал, куда в Украине, в первую очередь, должен поехать новоиспеченный президент

Андрей Богдан высказал мнение о том, что первый визит на посту президента Украины Владимиру Зеленскому следовало бы осуществить во Львовскую область.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина», передает ТСН:

«Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды — первая поездка должна быть во Львов — это единственная область, которая не стала «зеленая». И правильно было бы поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента», — отметил Богдан.

Адвокат команды Владимира Зеленского отметил, что новоиспеченный президент сдержал обещание:

«Более года назад, в марте прошлого года, было принято решение, что до победы мы не будем раздавать никаких должностей. Мы твердо выполняли это обещание, несмотря на критику общества. Но я точно знаю, что Владимир Зеленский встречается со многими людьми, у него в голове вырисовывается некий конструктор и это будет только его решение», — отметил адвокат команды Владимира Зеленского.

Источник: https://from-ua.com