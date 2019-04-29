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Появились подробности первого официального визита Зеленского
Адвокат команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского рассказал, куда в Украине, в первую очередь, должен поехать новоиспеченный президент
Андрей Богдан высказал мнение о том, что первый визит на посту президента Украины Владимиру Зеленскому следовало бы осуществить во Львовскую область.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина», передает ТСН:
«Мое личное мнение, это не мнение Владимира Зеленского или нашей команды — первая поездка должна быть во Львов — это единственная область, которая не стала «зеленая». И правильно было бы поехать туда. Куда он поедет и с какими посланиями, я пока не знаю, но это точно будет очень яркая деятельность президента», — отметил Богдан.
Адвокат команды Владимира Зеленского отметил, что новоиспеченный президент сдержал обещание:
«Более года назад, в марте прошлого года, было принято решение, что до победы мы не будем раздавать никаких должностей. Мы твердо выполняли это обещание, несмотря на критику общества. Но я точно знаю, что Владимир Зеленский встречается со многими людьми, у него в голове вырисовывается некий конструктор и это будет только его решение», — отметил адвокат команды Владимира Зеленского.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, визит, Львовская область, Владимир Зеленский
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