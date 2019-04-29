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Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс

29.04.2019 07:46
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Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров прокомментировал раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса.

Такое решение журналист связал с прошедшими выборами президента Украины, победу на которых одержал начинающий политик и шоумен Владимир Зеленский, передает "Дождь".

По словам Невзорова, идеей с паспортами Путин совершил некое "хулиганство" по отношению к новоизбранному Зеленскому, подложив ему "кактус".

Напомним, Зеленский жестко ответил Путину, посоветовав Кремлю не тратить зря время, "пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский
 
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