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Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс
29.04.2019 07:46
Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров прокомментировал раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса.
Такое решение журналист связал с прошедшими выборами президента Украины, победу на которых одержал начинающий политик и шоумен Владимир Зеленский, передает "Дождь".
По словам Невзорова, идеей с паспортами Путин совершил некое "хулиганство" по отношению к новоизбранному Зеленскому, подложив ему "кактус".
Напомним, Зеленский жестко ответил Путину, посоветовав Кремлю не тратить зря время, "пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский
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