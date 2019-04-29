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Путин подтвердил договоренности, достигнутые Медведчуком и Бойко в Москве
29.04.2019 14:16
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина останется без газоснабжения, если не продлит договор о транзите российского газа. При этом он отметил, что Украина получает газ «в два раза дороже», чем могла бы получать. Об этом Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.
Президент РФ напомнил, что представители украинской оппозиции Виктор Медведчук и Юрий Бойко провели переговоры о переходе на прямые поставки газа из РФ в Украину.
«Когда господин Виктор Медведчук и Юрий Бойко приезжали в Москву и встречались с Миллером и председателем правительства России Медведевым. Ну, российская сторона сказала: минимум 25% будет цена меньше, если напрямую будут получать газ из России. 25%! Вы понимаете, что за эти годы выросли тарифы на тепло в стране, на электроэнергию там, по-моему, до 1000%. Падает реальный уровень жизни, падает катастрофически, ну как это можно не учитывать, что ли?» — отметил российский лидер.
По его словам, если не будет транзита газа, тогда не будет и реверсных поставок. «Ведь реверс — он же виртуальный. Наш газ, который идет в Западную Европу, газовая труба с советских времен как устроена? Там от транзитной газовой трубы идут ответвления на всю Украину. Это абсолютно известная для профессионалов вещь», — отметил Путин.
«Представьте, что транзит отсутствует, тогда не будет и газоснабжения Украины. Это такой серьезный вопрос, а они валяют дурака, занимаются какими-то политическими дрязгами, вместо того чтобы подумать о рядовом гражданине Украины, который живет текущими заботами и вынужден платить большую цену на эти политические фокусы», — считает президент РФ.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, договор, Бойко, Медведчук
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