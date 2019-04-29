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Путин призвал власти Украины вернуть гражданство Саакашвили
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Украина якобы должна вернуть гражданство экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.
Путин отметил, что это было бы справедливо и подчеркнул:
«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».
Также, российский лидер утончил, что Саакашвили был «незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны»:
«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Путин, гражданство, Саакашвили
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