Путин призвал власти Украины вернуть гражданство Саакашвили

29.04.2019 19:30

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Украина якобы должна вернуть гражданство экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что это было бы справедливо и подчеркнул:

«Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин. Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».

Также, российский лидер утончил, что Саакашвили был «незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны»:

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима».

Источник: https://donpress.com