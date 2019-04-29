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Путин сделал неожиданное заявление по инициативе Зеленского: «Россияне и украинцы только выиграют»
Владимир Путин удивил странной реакцией на предложение Владимира Зеленского упростить выдачу украинского гражданства россиянам
После того, как президент РФ решил начать выдавать украинцам российские паспорта по упрощенной процедуре, новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский предложил отзеркалить эту инициативу в адрес России.
Владимир Путин впервые лично отреагировал на это заявление Зеленского, увидев в нем доказательство того, что между ними якобы много общего.
«Это говорит о том, что мы договоримся, у нас много общего. Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства», — заявил Путин.
В комментарии журналисту российского издания Life президент РФ также вспомнил популярную мантру российских пропагандистов о том, что украинцы и россияне – «один народ», а значит для них было бы лучше иметь «единое гражданство».
«…постепенно придем к общему искомому результату, то есть у нас будет общее гражданство», — подчеркнул Путин.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, гражданство
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