Штраф за грязные номера: шпаргалка для водителя

29.04.2019 10:20

Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить его символы с расстояния 20 метров, пишет yaizakon.

Если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение штрафа в размере 170 гривен.

Если такое нарушение совершено повторно в течение года, то водителю грозит, или штраф в размере 255 гривен, или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, с платным изъятием транспортного средства.

Даже если на номерном знаке не читается хотя бы один символ – есть вероятность наложения штрафа.

Однако основанием для наложения штрафа может быть только сделана инспектором фото-, видеофиксация номерных знаков с расстояния 20 метров, на которой не будет видно ваших номерных знаков.

Без этого инспектор не имеет права наложить штраф.

Источник: https://from-ua.com