Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стали известны фамилии министров, которых хочет уволить Зеленский

29.04.2019 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны фамилии министров, которых хочет уволить Зеленский

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского хотят переформатирования правительства.

По словам источника, в команде Зеленского также хотят замены пятерых министров, в том числе и по президентской квоте.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)", - рассказал один из народных депутатов не под запись.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, президент, Владимир Зеленский, министерство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх