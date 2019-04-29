Стали известны фамилии министров, которых хочет уволить Зеленский

29.04.2019 17:00

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского хотят переформатирования правительства.

По словам источника, в команде Зеленского также хотят замены пятерых министров, в том числе и по президентской квоте.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Омеляна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубив), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)", - рассказал один из народных депутатов не под запись.

Источник: https://from-ua.com