«У нас будет общее гражданство»: Путин ответил на слова Зеленского про украинские паспорта для россиян

29.04.2019 21:15

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова будущего президента Украины Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов. Об этом сообщает российское агентство «ТАСС».

Об этом он заявил на торжественной церемонии вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации» отвечая на вопрос журналиста о том, как он оценивает слова Зеленского.

«Правда? Сказал? Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего. Я много раз говорил о том, что украинцы и русские — братские народы. И даже более того: я вообще считаю, что это один народ на самом деле, со своими особенностями: культурными, языковыми, историческими, — но по сути своей один народ." — отметил президент РФ

Кроме того Путин, отметил, что россияне и украинцы выиграют, если появится общее гражданство."Мы будем сильнее и успешнее».

«Если они будут выдавать гражданство россиянам в Украине, а мы украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство», — подытожил Путин.

Источник: https://donpress.com