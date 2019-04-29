У Трампа обратились к Зеленскому: «поможет вернуть территории»

29.04.2019 12:31

Первые заявления избранного президента Украины Владимира Зеленского, который еще не вступил в свои обязанности, прокомментировал бывший помощник госсекретаря США Дэвид Краймер

Об этом он рассказал в интервью изданию «Голос Америки».

Дэвид Краймер был также экс-главой правозащитной организации Freedom House, экс-аналитиком «Института Маккейна», а ныне он — сотрудник Международного университета Флориды.

Так, Владимир Зеленский рассказал о том, что планирует изменить «формат Минских» переговоров относительно временно оккупированной территории Донбасса. Про словам Дэвида Краймера, новый формат поможет Украине вернуть эти территории.

По его мнению, «Минск-2», который хочет перезагрузить новоизбранный президент, это верный путь к урегулированию конфликта. В то же время американский эксперт считает, что Москва не согласится допустить к переговорам еще и США с Британией.

«Я не уверен, что русские на это согласятся. А если нет, то это, видимо, означает, что «минский процесс» не работает. В США есть замечательный переговорщик – Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента. Это ситуация, когда очевидные виновник и жертва: виновник – это путинская Россия, а жертва – Украина. Россия вторглась в Украину, а не наоборот», — рассказал Краймер.

Бывший помощник госсекретаря США уверен, что нужно усилить давление на власть РФ. Только после этого президент страны-агрессора Владимир Путин сможет изменить свою позицию относительно Донбасса.

«Поэтому надо усилить международное давление на Кремль, чтобы Россия уважала территориальную целостность и суверенитет Украины. Путин не изменит своей политики, пока не будет большего международного давления и дополнительных санкций со стороны США, Канады, ЕС. Цена и последствия для Кремля должны вырасти», — подчеркнул Дэвид Краймер.

Он напомнил, что «минский процесс» не включает Крым и подчеркнул, что США не признает незаконной аннексии и оккупации Крыма.

Источник: https://politeka.net