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У Зеленского озвучили планы по возвращению в Украину российских артистов и советского кино

29.04.2019 10:38
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У Зеленского озвучили планы по возвращению в Украину российских артистов и советского кино

Спикер новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал — разрешат ли российским артистам снова выступать в Украине и будут ли показывать снятые в СССР фильмы. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«По артистам действует законодательство. Если будут инициированы изменения в него, тогда будет изменена ситуация», — сказал советник.

Также Разумков выразил свое личное мнение по поводу советских фильмов.

«Мы все выросли на этих фильмах. И было бы комфортнее, если б мы могли их смотреть. Я не предлагаю продвигать российский кинематограф, который рассказывает про доблесть российской армии, особенно, если она воюет на востоке нашей страны. Я говорю о старых советских фильмах, на которых в том числе вырос я», — отметил он.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, актер, Владимир Зеленский, артисты
 
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