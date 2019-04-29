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У Зеленского придумали, что делать с Луценко

29.04.2019 13:03
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У Зеленского придумали, что делать с Луценко

Команда Зе полагает, что Юрию Луценко стоить уйти. Ему уже ищут замену.

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Об этом заявил экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – прим.ред) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлого. И он, если хочет вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - заявил сторонник Зе.

А вот кто именно заменит Луценко, спикер не уточнил.

"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов", - заявил Данилюк.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Луценко, Владимир Зеленский
 
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