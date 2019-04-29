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У Зеленского придумали, что делать с Луценко
Команда Зе полагает, что Юрию Луценко стоить уйти. Ему уже ищут замену.
Скандальный заместитель Луценко подал в отставку
Об этом заявил экс-министр финансов Александр Данилюк.
"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир (Зеленский – прим.ред) во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко - человек прошлого. И он, если хочет вернуться в политику, но точно уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", - заявил сторонник Зе.
А вот кто именно заменит Луценко, спикер не уточнил.
"У нас достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности и имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества. У нас много антикоррупционных активистов", - заявил Данилюк.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Луценко, Владимир Зеленский
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