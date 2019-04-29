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У Зеленского прокомментировали слухи о его встрече с олигархами

29.04.2019 21:02
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У победителя президентской гонки Владимира Зеленского опровергли слухи о его встречах с украинскими и иностранных олигархами во время отдыха в Турции. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Победоносцева.

Так, пресс-секретарь Зеленского отметила:

«Пресс-служба Владимира Зеленского официально заявляет, что во время пребывания в Турции, в городе Бодрум, на краткосрочном отдыхе с семьей — супругой и детьми — Владимир Зеленский не планировал и не проводил никаких встреч и переговоров с представителями каких-либо украинских или иностранных политических сил или органов государственной власти».

При этом она назвала распространенную СМИ информацию фейковой:

«Информация о якобы состоявшихся встречах, распространенная рядом СМИ, является недостоверной».

Ранее часть СМИ сообщили, что в Турции Зеленский якобы встречался с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, представителями советника президента России Владислава Суркова, депутатом Рады Юрием Бойко и крупными украинскими бизнесменами.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, встреча, олигархи
 
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