- Украинцы хотят, чтобы Зеленский прекратил «играть» с ними, это уже немного выводит из себя и огорчает16:00
- Борьба за ПриватБанк продолжается: Коломойский придумал новый шаг15:48
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- В сети россиянка обратилась к Зеленскому с просьбой об украинском гражданстве14:49
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»14:35
- Путин подтвердил договоренности, достигнутые Медведчуком и Бойко в Москве14:16
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- У Зеленского придумали, что делать с Луценко13:03
Украинцы хотят, чтобы Зеленский прекратил «играть» с ними, это уже немного выводит из себя и огорчает
Как передает replyua.net, опасность, которая нависла над Украиной – это не реванш пророссийских сил и не неопытность перспективного и полного сил Владимира Зеленского, а то, что новоизбранный президент, а точнее его окружение продолжает вести интригующую и уже совсем ненужную «игру» с украинскими гражданами. «Игра» эта называется – интрига и недосказанность, которая была уместна во время предвыборной кампании, но уж никак не сейчас.
Владимир Зеленский фактически продолжает общение с украинцами через сеть интернет, записывая ролики, выдавая посты в Facebook, при этом ни для кого не секрет, что подавляющему большинству украинцев, которые приняли участие в выборах президента далеко за 50 и не все из них имеют доступ к сети, не у каждого есть своя страничка в сети. Это реалии сегодняшней Украины. Люди фактически не слышат новоизбранного президента, не знают его планов после инаугурации, со СМИ Зеленский не коммуницирует.
Более того, даже те, кто имеет свои странички в Facebook, следит за ютуб-каналом Зеленского до сих пор не услышали, кого президент будет предлагать на ключевые должности в государстве, кто будет помогать ему фактически управлять страной. Читайте также – мнение популярного журналиста Романа Цимбалюка о том, что Кремль уже не оставил Зеленскому выбора.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Владимир Зеленский
- Младший сын Януковича напился так, что не мог найти своего дома (ВИДЕО)
- Кабмину указали на дверь
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Янукович: "Украину можно будет проехать быстро и с удовольствием"
- Виктор Янукович выдвинут кандидатом в президенты
- Донецкий нашеукраинец купил президентскую ёлку
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»11:10
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс22:29
- «Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху 22:08
- Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники21:50
- Украинцы хотят, чтобы Зеленский прекратил «играть» с ними, это уже немного выводит из себя и огорчает16:00
- Борьба за ПриватБанк продолжается: Коломойский придумал новый шаг15:48
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- В сети россиянка обратилась к Зеленскому с просьбой об украинском гражданстве14:49
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»14:35
- Путин подтвердил договоренности, достигнутые Медведчуком и Бойко в Москве14:16
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- Нибиру перед вторжением послала на разведку мощный десант пришельцев: белые НЛО готовы к "захвату" Земли - фото 13:20
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- 3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках 17:15
- Названы продукты, помогающие избежать переедания16:49
- Пророчество Майя о конце света уже сбылось15:27
- На противоположных берегах: две абсолютно разные стороны каждого знака Зодиака10:45
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- В «ДНР» отменен комендантский час
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание