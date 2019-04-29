В сети россиянка обратилась к Зеленскому с просьбой об украинском гражданстве

29.04.2019 14:49

Гражданка России Елена Иванова опубликовала в сети письмо с просьбой к будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить ей украинское гражданство. Ев то же время, некоторые пользователи считают фейком данное обращение.

В своем обращении женщина пишет:

«Это — мое заявление на слова Владимира Зеленского. Я хочу, чтобы он показал на деле, что действительно предоставит мне, гражданке России, которая бежала от „авторитарного и коррумпированного режима“ украинское гражданство».

В письме она отмечает, что 12 лет назад она сбежала из России в Киев, «где встретила свою судьбу. Но была вынуждена бежать от РФ и дальше — и пересекла полмира на парусной яхте, чтобы быть с любимым человеком». Обращаясь к Зеленскому россиянка пишет:

«Гражданство в этой стране даст мне землю, где я и мой любимый человек сможем быть вместе, даст мне безопасность и даст мне то, чего у меня не было все эти двенадцать лет — любимых людей, страну и культуру. Украина, позволь нам с Мег вернуться из моря и прийти домой!».

Источник: https://donpress.com