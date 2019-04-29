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В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать
В Украине с 2020 года значительно ужесточат штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Такие меры предусматривает закон об уголовных проступках, опубликованный в издании "Голос Украины" 24 апреля.
Как в Украине будут бороться с пьяными за рулем, рассказал в эфире ObozTV автоюрист Денис Конюшко.
Юрист напомнил, что за нетрезвое вождение в Украине сегодня предусмотрена административная ответственность – лишение водительского удостоверения на год и штраф 10,2 тыс. грн.
После вступления закона в силу, нарушителей будет ожидать штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн и обязательное лишение права управлять автомобилем на срок до 3 лет. При повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом водить от 2 до 3 лет.
Комментируя возможность уголовной ответственности для водителей, Конюшко пояснил: "Нам надо разделить – это просто управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или создание ДТП с телесными повреждениями в состоянии алкогольного опьянения. Если человек просто пребывал за рулем в состоянии опьянения, его остановили и зафиксировали факт, это не повлечет за собой лишение или ограничение свободы. Это повлечет за собой штраф с запретом управлять автомобилем".
Эксперт считает, что новый закон позволит ускорить и облегчить привлечение к ответственности нарушителей.
"На данный момент, по административному правонарушению по КоАП суд должен состояться на протяжение трех месяцев. Если в течение трех месяцев человек, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, не был привлечен к ответственности, он считается не попадающим под ответственность", – отметил он.
По словам Конюшко, закон позволит сократить процедуру привлечения к ответственности с 2-2,5 месяцев до 10 дней.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, наказание, автомобиль, пьяный
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