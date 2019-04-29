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За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия
Таким образом хотят уберечь украинцев от неконтролируемого приема антибиотиков
По просьбе Министерства здравоохранения Гослекслужба разрабатывает изменения в законе, для увеличения размеров штрафов и ввести уголовное наказание за продажу лекарств без рецепта, пишет hvylya.net.
Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью «Радио Свобода» и обратила внимание на проблему бесконтрольного приема антибиотиков.
«Из-за того, что много лет пользовались антибиотиками неправильно, сейчас очень много туберкулеза или других болезней, которые уже не могут лечиться теми же антибиотиками, потому что уже есть резистентность (устойчивость) к ним», — заявляет Супрун.
Она напомнила, что на заседании Кабмина приняли стратегию для борьбы именно с устойчивостью к антибиотикам.
«Лучше, чтобы люди не могли иметь такой свободный доступ, ведь в большинстве случаев не нужно лечиться антибиотиками, когда есть вирусное заболевание… И мы должны сузить причины, почему мы пользуемся ими», — подчеркнула чиновница.
На сегодня за это нарушение аптеку могут только оштрафовать на 120 гривен.
Напомним, как свести негативные эффекты от антибиотиков до минимума
Иногда обычные противопростудные препараты бессильны против болезни, и тогда приходится принимать антибиотики. Безусловно, помогают они хорошо, вот только последствия после них бывают самые разные и почти никогда положительные. Множество ученых доказало, что антибиотики очень плохо сказываются на тканях печени и нарушают работу кишечника, поскольку убивают не только плохих, но и полезных бактерий.
Все мы знаем, что фундамент для хорошего иммунитета — здоровая микрофлора. Что же делать, когда ее работа как раз-таки оставляет желать лучшего?
Медики считают, что особый режим питания во время приема антибиотиков предупредит любые неприятные последствия. В первую очередь они рекомендуют употреблять пробиотики как в капсулах, так и готовить закваски. Для лучшего эффекта важно принимать пробиотики через несколько часов после антибиотиков, а также продлить их прием после завершения курса.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, рецепт, лекарства
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