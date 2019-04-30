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Десятки пострадавших: автобус с украинцами разбился в России
В ночь на 30 апреля в России произошло жуткое ДТП. Российские СМИ сообщают подробности автокатастрофы со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Орловской области, пишет from-ua.
ДТП случилось на трассе М-2 «Крым» в Кромском районе Орловской области. Рейсовый автобус Yutong ехал из Киева с 54 пассажирами, все из которых являются гражданами Украины. По предварительной информации, груженый «КамАЗ» столкнулся с транспортным средством и выбил его в кювет на 423-м километре. Автобус перевернулся.
По данным СМИ, во время ДТП пострадали 26 человек. Но большинство из них обошлись без госпитализации. После осмотра медики отпустили их. Сейчас в Кромской центральной районной больнице лечатся 12 человек. Большинство из их получили травмы средней тяжести — ушибы и порезы. Тяжелее всего пришлось водителю. Он перенес операцию и потерял ногу, которую пришлось ампутировать. Кроме того, мужчина потерял большое количество крови. Водитель в тяжелом состоянии проходит лечение в хирургическом отделении. Его и еще двух женщин вскоре могут направить в Орловскую областную клиническую больницу.
Тем временем, правоохранители устанавливают точную причину автокатастрофы. Они проверяют, могли ли погодные условия или качество дороги привести к плачевным последствиям. По данным регионального гидрометцентра, в ночь на 30 апреля в Кромском районе плюс 3 градуса, без осадков.
Теги: Россия, Донбасс, автобус, ДТП, украинец
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