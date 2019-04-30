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Кремль официально признал Зеленского президентом Украины: Песков сделал заявление и назвал причину
30.04.2019 14:38
Кремль официально признал победу Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Песков сделал заявление и отметил, что российские власти уважают выбор народа Украины и считают победу Зеленского очевидной, пишет Диалог.UA.
Кроме того, представитель Путина призывает дождаться объявления официальных итогов голосования, которые сегодня в Киеве огласит Центральная избирательная комиссия Украины. При этом вопрос об официальных поздравлениях Путина Владимиру Зеленскому Песков проигнорировал.
Теги: Донбасс, президент, Владимир Зеленский, признание, Кремль, Песков
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